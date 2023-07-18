Появились кадры выхода военных кораблей России в море для учений с Китаем

Российские военные корабли вышли в море для учений с Китаем. Видео

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Из Владивостока в море вышли российские военные корабли. Они будут участвовать в военных учениях с Китаем «Север. Взаимодействие-2023». С этой целью в море вышли большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

С китайской стороны в учениях примут участие четыре боевых корабля.