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Китай призвал не нападать на гражданские объекты

МИД КНР: стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от атак на гражданские объекты
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Стороны конфликта на Украине должны воздержаться от нападения на гражданские объекты, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова передает ТАСС.

«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — сказала она в ответ на просьбу корреспондента агентства прокомментировать взрыв на Крымском мосту.

17 июля власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205). Президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины. Минобороны неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

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