Чехия экстрадирует в США криминального авторитета из Грузии

Полад Омаров (Фото: Department of Justice)

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение о выдаче США задержанного в республике криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова. Об этом сообщает портал Novinky.cz.

Передача Омарова американской стороне должна состояться в ближайшие дни. У министра был выбор, какой стране выдать задержанного, кроме США на экстрадицию претендовали Грузия и Казахстан.

В США два разных суда выдали ордера на его арест: 8 декабря 2022 года — Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка, а затем 30 января 2023 года — Окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью вымогательства и рэкета, угрозах, а также в хранении огнестрельного оружия.

Помимо этого, в США Омарова подозревают в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад. Криминальному авторитету грозит пожизненное заключение.

Омаров отрицал причастность к преступлениям, совершенным в США. По его словам, он никогда не был в стране. Изначально он предпочел, чтобы его экстрадировали в Грузию или Казахстан, которые тоже просили Чехию выдать им мужчину по подозрению в схожих преступлениях. Тем не менее позже он не стал возражать против экстрадиции в США. «Я не буду апеллировать, что бы ни случилось, я подчинюсь, куда бы вы меня ни послали», — говорил Омаров.

Его арестовали 4 января этого года в Праге на основании международного ордера. В мае городской суд Праги постановил, что экстрадиция Омарова допустима не только в США, но и в Грузию и Казахстан. Именно министр Блажек должен был решить, куда его отправят. В конце концов он удовлетворил просьбу США, которые первыми обратились к чешским властям с просьбой об экстрадиции.