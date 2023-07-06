В Новосибирске таксист попытался изнасиловать Миссис Сибирь-2016

Следственный комитет России по Новосибирской области (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Новосибирске 24-летнего иностранного гражданина, водителя «Яндекс.Такси» арестовали за попытку изнасилования. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Мужчине грозит шесть лет лишения свободы.

Инцидент произошел в июне. Мужчина пытался изнасиловать пассажирку такси, однако ей удалось сбежать.

Пострадавшей оказалась финалистка конкурса Миссис Сибирь-2016 Виктория Головко. Об этом она сама рассказала местному изданию NGS.RU. По ее словам, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня. Головко отмечала день рождения. В пять утра муж вызвал ей автомобиль при помощи приложения «Яндекс.Такси». Подозреваемый довез ее до дома, остановился у подъезда и, когда женщина замешкалась, доставая ключи от квартиры, набросился на нее.

Головко написала в службу поддержки «Яндекса». Там принесли извинения и пообещали больше не отправлять этого водителя. Других мер принято не было. Заключенный под стражу водитель — гражданин Киргизии.

В начале июня на Алтае депутата Госсобрания республики приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней племянницы своей супруги. Преступление было совершено еще в 2019 году, однако пострадавшая рассказала о случившемся спустя два года.