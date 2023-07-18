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Bild назвал сумму, которую Бербок тратит на визажиста

Bild: глава МИД Германии Анналена Бербок тратит на визажиста €8925 за один рабочий день

Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит на оплату услуг визажиста €8925 с учетом НДС за один рабочий день, пишет газета Bild со ссылкой на запрос партии «Альтернатива для Германии» (АдГ, 78 из 736 мест в бундестаге) представителю немецкого канцлера Олафа Шольца.

Всего за 2022 год министр потратила на личные нужды €136,5 тыс. из правительственного бюджета. Это больше, чем у любого другого члена правительства, утверждает издание. Кроме того, сумма примерно равна половине всех правительственных расходов на визажистов, уточняет Morgen Post.

По информации Focus, визажист Бербок сопровождает ее перед выступлениями на телевидении и фотографированием.

С января по июнь 2023 года немецкое федеральное правительство потратило €452 тыс. «на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах», пишет Bild. За весь прошлый год кабинет министров потратил на эти услуги €1,5 млн — на 80% больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем десять лет назад, отмечает Focus.

Высокие расходы федерального правительства на стилистов, фотографов и другие услуги критиковала немецкая Ассоциация налогоплательщиков. МИД Германии информацию о затратах не комментировал.

Правительство Германии согласует свои расходы с бундестагом. Проект федерального бюджета предлагает Минфин страны, затем его утверждает правительство. После этого документ должен одобрить бундестаг. В текущем году он составляет €476,2 млрд.

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