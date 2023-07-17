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Пять человек погибли при падении самолета на ангар в Польше

Пять человек погибли при падении самолета Cessna на ангар с людьми в Польше

Пять человек погибли при падении самолета на ангар в Польше
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Легкомоторный самолет Cessna упал в аэропорту Хрцинно близ города Насельск в центральной части Польши, в результате пять человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает I.pl со ссылкой на МЧС.

По информации Natemat, погибли пилот легкомоторного самолета и еще четыре человека. RP.pl сообщает о десяти пострадавших. При этом представитель пожарных служб соседнего города Новы-Двур-Мазовецкого Павел Плаговский заявил TVN о 12 раненых. Wirtualny Nowy Dwor пишет, что в больницы после аварии доставили около 20 человек.

Авиакатастрофа произошла около 19:00 по местному времени, пишет I.pl. По данным польского МЧС, самолет упал на ангар, где находились люди. Как сообщает портал, борт заходил на посадку в плохих погодных условиях. Люди укрывались в ангаре от непогоды. Очевидец сказал TVN, что, когда самолет садился, дул сильный ветер.

Как утверждает Natemat, борт выполнял прогулочный полет.

На фотографиях, которые опубликовала Государственная противопожарная служба Варшавы, видно, что самолет упал под углом и протаранил крышу ангара носом.

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На место выехали эксперты Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, сообщил в Twitter министр инфраструктуры Анджей Адамчик. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, в свою очередь, написал, что службы, подчиненные министерству, перевели на работу в чрезвычайном режиме, больницы подготовили к приему раненых.

Теги
Польша авиакатастрофа
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