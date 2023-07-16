Пилот погиб при крушении самолета на авиашоу в Финляндии

Фото: Mara Brandl / Global Look Press

ПСамолет упал во время авиашоу в городе Коувола на юге Финляндии. Пилот, который им управлял, погиб, передает Yle со ссылкой на полицию Юго-Восточной Финляндии.

Воздушное судно упало в лесополосе в районе аэропорта Селанпяя, где проходило авиашоу, уточняет телекомпания. Мероприятие организовало местное авиационное объединение Kouvola Seudun Aviation Association.

Полиция начала расследование по этому поводу. Ведомство пообещало обнародовать первые предварительные результаты уже 17 июля. Расследование также начал Центр расследования авиационных происшествий (Otkes), подведомственный Минюсту Финляндии.

После крушения авиашоу приостановили. Пострадавших среди зрителей и других лиц, по данным полиции, нет. Как сообщил Yle ответственный за организацию мероприятия Ристо Йокинен, на нем присутствовало несколько сотен человек.

Шоу проводится в Коуволе на протяжении 20 лет, сказал Йокинен телекомпании. Погибший пилот, по его словам, был опытным.

Авария произошла, когда самолеты выполняли в небе фигуры высшего пилотажа, сообщил Yle один из очевидцев. Он рассказал, что, когда воздушное судно, которым управлял погибший пилот, начало снижаться, раздался хлопок. Другой очевидец сказал Iltalehti, что погибший пытался выровнять самолет во время падения, но не смог.

Борт потерпел крушение около 14:00 по местному времени (совпадает с мск), уточняет газета.