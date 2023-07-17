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В больнице рассказали о состоянии госпитализированной актрисы Шуваловой

«РИА Новости»: актриса Ольга Шувалова находится в состоянии средней степени тяжести
Ольга Шувалова
Ольга Шувалова (Фото: Ольга Шувалова / VK)

Актриса Ольга Шувалова, которую днем доставили в больницу в Москве, находится в состоянии средней тяжести, сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

Ранее РЕН ТВ узнал, что Шувалова отравилась и находится в отделении токсикологии. 

Телеграм-канал Baza писал, что актриса пыталась покончить с собой, но ее агент Юлия Назметова опровергла «Газете.Ru» информацию о попытке самоубийства. По ее словам, Шувалова сама вызвала себе скорую помощь из-за проблем с давлением. «Давление прыгнуло, она вызвала скорую, а СМИ раздули как будто пыталась покончить с собой. Все в порядке, Оля дома», — добавила Назметова.

Ольга Шувалова родилась 9 декабря 1985 года в Ленинграде. С 2000 года она начала сниматься в сериалах — «Агент национальной безопасности», «Спецназ», «Улицы разбитых фонарей», а в 2005-м дебютировала в кино, исполнив роль в фильме Андрея Кравчука «Итальянец». В 2008 году актриса исполнила одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». В 2010 году на Каннском кинофестивале она представляла фильм «Счастье мое», в котором исполнила одну из главных ролей.

Теги
актриса госпитализация Москва
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