В Москве госпитализировали сыгравшую во «Все умрут, а я останусь» Ольгу Шувалову

Актрису из фильма «Все умрут, а я останусь» госпитализировали в Москве

Ольга Шувалова (Фото: Ольга Шувалова / VK)

В Москве попала в больницу актриса Ольга Шувалова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник и «МК». Она пыталась покончить с собой, написал телеграм-канала Baza.

Источник РЕН ТВ уточнил, что сейчас Шувалова находится в отделении токсикологии. По предварительной информации, она отравилась.

Ольга Шувалова родилась 9 декабря 1985 года в Ленинграде. С 2000 года она начала сниматься в сериалах — «Агент национальной безопасности», «Спецназ», «Улицы разбитых фонарей».

Она не обучалась в театральном институте. В 2005 году Шувалова дебютировала в кино, исполнив роль 14-летней проститутки, воспитанницы детдома Иры в фильме Андрея Кравчука «Итальянец».

В 2008 году актриса исполнила одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», сыграв девятиклассницу. В 2010 году на Каннском кинофестивале она представляла фильм «Счастье мое», в котором исполнила одну из главных ролей.

У Шуваловой есть двое детей — сын и дочь.