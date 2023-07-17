В МИДе назвали «попытки оторвать Крым» заведомо невыполнимыми

Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России заведомо не выполнимы, сообщили в МИД России.

В ведомстве заявили, что повреждения дорожного полотна Крымского моста, полученные в результате теракта, «будут устранены в кратчайшие сроки».

«Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», — заявили в МИДе и добавили, что тот «решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста».

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по нему после этого приостановили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона — мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочка доставлена в больницу и находится в реанимации.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.