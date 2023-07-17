Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа пока работает только на грузовики

Власти заявили, что паромами через пролив в Крым пока едут грузовики

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Об этом сообщает Минтранс Крыма

«Автомобильное сообщение с Крымским полуостровом сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту по новым регионам», — заявили в ведомстве. Власти полуострова попросили водителей воздержаться от поездок через Крымский мост в целях безопасности.

Движение грузового и легкового транспорта через пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой, соединяющие Крым с Херсонской областью, осуществляется штатно и без очередей.

Для проезда по альтернативному маршруту водителям необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль (техпаспорт).

В ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях для проезжающих в Крым не будет действовать комендантский час. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) усомнились, что маршрут в Крым через новые регионы станет массовым. Среди причин туроператоры назвали долгий путь (из Ростова-на-Дону дорога занимает около 800 км); отсутствие покрытия основных федеральных мобильных операторов, информации о заправках, точках питания и санитарных остановках.

В ночь на 17 июля на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Движение по нему после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при теракте погибли двое жителей региона — мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести.