Свердловская прокуратура проверит данные об избиении ребенка воспитателем

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку после появления сообщений о том, что воспитательница одного из городских детских садов избила детей проводом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве полагают, что женщина «нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства». Также родители воспитанников детского сада пожаловались «на иные факты противоправных действий», которые совершала женщина по отношению к детям, говорится в сообщении прокуратуры.

Проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 117 УК («Истязание»), также начал Следственный комитет. Виновным в истязании несовершеннолетнего грозит до семи лет лишения свободы.

Специалисты проведут экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда ребенку. Также следствие намерено выяснить, сколько детей пострадало от действий воспитательницы.

Как сообщает портал E1.ru, инцидент произошел в одном из детских садов в районе Уралмаш. 26 июня в подготовительную группу учреждения перевели нескольких детей из соседнего закрытого на ремонт детского сада. Дети младше других воспитанников на один-два года, уточняет издание.

8 июля, по данным портала, мать одного из детей показала в родительском чате фото руки ребенка. На ней был виден след от удара узким продолговатым предметом.

Впоследствии группа родителей написала заявление на имя заведующей детского сада с требованием провести проверку.

Воспитательница Наталья Шумилова, в отношении которой началась проверка, сообщила порталу, что инцидент произошел в спальной комнате. И младшие, и старшие дети, по словам женщины, не хотели ложиться спать и начинали шуметь каждый раз, когда она покидала комнату. Шумилова признала вину, и заявила, что сорвалась. «Как дети ни были бы виноваты, я не должна была руку поднимать», — приводит портал ее слова.