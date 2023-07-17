The Sun узнала, что принц Уильям ездит к Карлу III на электросамокате

The Sun: принц Уильям ездит на встречи с Карлом III в Виндзоре на электросамокате

Принц Уильям добирается на встречи со своим отцом королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке на электросамокате. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, 41-летний принц, который год назад переехал с семьей из Кенсингтонского дворца в Лондоне в коттедж Аделаида на территории Виндзорского замка, преодолевает на электросамокате 3-4 км, чтобы увидеться с монархом. Модель транспортного средства, на котором он передвигается, не уточняется.

Коттедж, в котором теперь живут принц Уияльм, его жена Кэтрин и их дети Джордж, Шарлотта и Луи, был построен в 1831 году для королевы Аделаиды — супруги короля Вильгельма IV. Источник Sky News утверждает, что Уильям и Кэтрин решили переехать в Виндзор из Лондона, чтобы «дать Джорджу, Шарлотте и Луи немного больше свободы», чем в центре столицы Великобритании.

Кроме того, на новом месте жительства дети Уильяма смогли пойти в школу Лэмброк, где учились два внука королевы Виктории — принцы Кристиан Виктор и Альберт Шлезвиг-Гольштейнские.