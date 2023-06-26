Принц Уильям запустил программу для борьбы с бездомностью в Британии

Принц Уильям (Фото: Andrew Parsons / Getty Images)

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям объявил запуске программы для борьбы с бездомностью. Видео, где он рассказал о целях программы под названием Homewards, опубликовано в твиттер-аккаунте его резиденции — Кенсингтонского дворца.

«В современном прогрессивном обществе у каждого должен быть безопасный и надежный дом», — заявил принц Уэльский. По его словам, программа нужна для того, чтобы доказать, что с бездомностью можно покончить.

Сейчас в Великобритании более 300 тыс. человек не имеют собственного дома: живут в автомобилях, спят на улице, в общежитиях или живут в каком-либо ином временном жилье. Почти половина из них — это дети, говорится на сайте инициативы, программу которой принц Уильям и Королевский фонд разрабатывали в течение двух лет.

Для решения проблемы бездомных в стране создадут шесть локальных центров, на базе которых будет реализована программа. К участию в ней планируют привлечь местные власти и сообщества, а также экспертов из некоммерческих организаций, которые специализируются на проблеме бездомности. По данным BBC, благотворительный фонд принца Уэльского направит на эти цели £3 млн (около 322 млн руб.) Если программа будет успешной, ее распространят на всю страну.

Проект принца Уильяма вдохновлен финской программой «Жилье превыше всего» (Housing First), которая предоставляет помощь в аренде жилья бездомным. В отличие от других программ, авторы Housing First убеждены, что для поиска работы и борьбы с зависимостями бездомным прежде нужно закрыть базовые потребности — в еде и жилье. Поэтому программа не требует от них выполнения каких-либо предварительных условий для заключения договора аренды.

Уильям и ранее проявлял внимание к проблемам бездомных. Сам принц связывает это с тем, что его мать принцесса Диана с ранних лет брала его на благотворительные мероприятия, посвященные борьбе с этой проблемой. Под покровительством принца с 2005 года — благотворительная организация Centrepoint, которая занимается проблемой бездомности среди молодежи. С 2019 принц также покровительствует еще одной организации, которая помогает бездомным — The Passage.