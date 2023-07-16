Полянский пообещал «сюрпризы» на заседании Совбеза ООН 17 июля

Полянский: Россия готовит сюрпризы к заседанию Совбеза ООН 17 июля, где будут главы МИДов

Страны Запада планируют пригласить «ряд» министров иностранных дел на заседание Совета Безопасности ООН по Украине, которое состоится 17 июля, однако Россия также готовит «сюрпризы». Об этом сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Завтра, 17 июля, в 22.00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством. <...> На него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел», — написал он.

Дипломат обвинил Запад в желании устроить «максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН». Москве, по его словам, «тоже есть, что сказать/ «Будут и сюрпризы», — добавил он, отметив, что не будет раскрывать детали.

Заседание Совета Безопасности ООН по урегулированию на Украине было запланировано, это указано в программе мероприятий от 14 июля.

17 июля истекает действие зерновой сделки, которую Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

Сделку не раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности. В Кремле говорили, что окончательное решение по продлению сделки после 17 июля пока не принято.