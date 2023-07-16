Сбербанк получил купюры номиналом ₽5 и ₽10

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Купюры номиналом ₽5 и ₽10 поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Центры получили небольшое количество этих банкнот, однако в ближайшее время в них должны поступить новые партии, сообщил представитель Сбербанка. Затем кредитная организация направит купюры в свои отделения, а также клиентам, получающим услуги по доставке размена, уточнил собеседник агентства.

В прошлом июле зампред Центробанка Сергей Белов сказал в интервью «Известиям», что в конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года. Ее перестали печатать в стране в 2013 году. Также Белов говорил, что власти рассматривают возможность возобновления выпуска пятирублевой банкноты. Купюру перестали печатать в 1998 году.

Решение возобновить печать десятирублевых банкнот Белов объяснял ростом стоимости металла с 2009 года. Чеканка монет такого номинала «оказалась затратной», говорил он тогда. Также в стране начали применять новую технологию лакирования банкнот, которая позволяет увеличить срок службы бумажных денег на 30%, рассказывал он.

При этом зампред ЦБ уточнял, что замена металлических монет на купюры не обсуждается. И те и другие останутся в обращении, отмечал Белов.