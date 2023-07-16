Гладков сообщил об обстреле села Илёк-Пеньковка в Белгородской области

Гладков: под обстрел попало село Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе, пострадавших нет

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В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Илёк-Пеньковка, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают аварийные службы», — написал губернатор.

Село Илёк-Пеньковка находится в 66 км к северо-западу от Белгорода. Краснояружский район, где оно расположено, на западе граничит с Сумской областью Украины.

Это третий обстрел населенного пункта, о котором сообщает Гладков с начала суток. Утром 16 июля под него попал район центрального рынка в Шебекино. В результате погибла женщина, которая ехала мимо по тротуару на велосипеде. Удар, по словам губернатора, нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Через четыре часа Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа. В результате никто не пострадал, однако осколками снарядов в зданиях выбило стекла. Также были посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, повреждения получила линия газоснабжения.