Годовалого ребенка нашли на траве около жилого дома в Москве, прокуратура начала проверку

Годовалого ребенка нашли на траве около жилого дома в Москве

Фото: moscowproc / Telegram

Во дворе жилого дома на севере Москвы нашли годовалого ребенка, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба московского управления ведомства в телеграм-канале.

Малыша, по данным прокуратуры, обнаружили во дворе дома на Сельскохозяйственной улице. На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба, видно, что ребенок лежит на траве в одном памперсе на подстилке из одежды. Под его головой можно увидеть пакет с продуктами.

Ребенка нашли прохожие, видимых признаков повреждений на его теле не обнаружено. Мальчика госпитализировали.

Личности родителей мальчика и его самого сейчас устанавливают.

Ранее, в середине июля, годовалый ребенок выпал с пятого этажа общежития, пока его мать и отчим спали после употребления алкоголя. Ребенок при этом играл на диване без присмотра. «В какой-то момент мальчик подобрался к открытому настежь окну и выпал на улицу. При падении он получил тяжелые травмы», — говорил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга. После этого, по словам собеседника РБК, ребенка госпитализировали.