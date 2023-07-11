Российские школьники выиграли одну серебряную и три золотых медали на олимпиаде в ОАЭ

Школьники из России выиграли четыре медали на олимпиаде в ОАЭ

Команда российских школьников завоевала четыре медали (три золотых и одну серебряную) на Международной биологической олимпиаде в Эль-Айне в ОАЭ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Золотые медали выиграли Петр Попов и Иван Демидов из Долгопрудного и Алиса Тимонина из Москвы. Серебряную медаль получил Никита Воробьев из Москвы.

В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран. Конкурс состоял из теоретической и практической части. Задания по теории включали вопросы по клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека, этологии, генетике и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.

Международная биологическая олимпиада проводится среди школьников не младше 15 лет и не старше 21 года, ежегодно с 1990 года. С 1992 года на этой олимпиаде Россия завоевала 122 медали, из них 37 — золотых.