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Макрон назвал Джейн Биркин «французской иконой»

Макрон: умершая певица и актриса Джейн Биркин была французской иконой
Джейн Биркин
Джейн Биркин (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Певица и актриса Джейн Биркин, которая умерла 16 июля в возрасте 76 лет, была «французской иконой». Об этом заявил в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Поскольку она олицетворяла свободу и пела самые прекрасные слова на французском языке, Джейн Биркин стала французской иконой», — написал Макрон. Президент назвал Биркин «идеальной актрисой с нежным голосом».

Джейн Биркин умерла 16 июля на 77-м году жизни. Тело артистки нашли в ее доме в Париже, передавал BFMTV. О причинах смерти не сообщалось, однако Le Parisien писал, что весной Биркин отменила свои концерты по состоянию здоровья. Осенью 2021 года певица перенесла инсульт и также была вынуждена отменить выступления.

Биркин была французской певицей и актрисой британского происхождения. Она родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье актрисы Джуди Кэмпбелл и офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина. В конце 1960-х годов будущая артистка переехала во Францию.

Макрон назвал Джейн Биркин «французской иконой»
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Биркин снялась в десятках кинопроектов. Ее первой значимой работой в кино стала роль в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони (1966) — она сыграла девушку, которая хотела стать моделью. Среди других известных проектов, в которых снималась Биркин, — «Бассейн» Жака Дере, «Слоган» Пьера Гримбла, «Смерть на Ниле» Джона Гиллермина, «Очаровательная проказница» Жака Риветта.

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В 1965 году Биркин вышла замуж за английского композитора Джона Барри, который писал музыку к фильмам о Джеймсе Бонде. У пары родилась дочь Кейт. Через несколько лет супруги развелись, и Биркин познакомилась на съемках «Слогана» с французским поэтом и композитором Сержем Генсбуром. Генсбур написал для Биркин несколько альбомов, вместе они часто исполняли на концертах песню «Je t'aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»). В 1971 году у них родилась дочь Шарлотта Генсбур, которая тоже стала актрисой и певицей. В 2021-м Генсбур сняла документальный фильм о своей матери «Джейн глазами Шарлотты».

Биркин была удостоена французского национального ордена «За заслуги» и ордена Британской империи.

Теги
Джейн Биркин Эмманюэль Макрон Франция
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