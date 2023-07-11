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Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока пьяные родители спали

СК: годовалый ребенок выпал из окна общежития в Екатеринбурге, пока пьяные родители спали
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Годовалый ребенок выпал из окна общежития в Екатеринбурге 10 июля, пока его мать и отчим спали после употребления алкоголя. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В комнате в общежитии на улице Титова жили четыре человека. Как уточняет Уралинформбюро со ссылкой на ведомство, это мать ребенка, ее сожитель, сам ребенок и его трехлетняя сестра. Все они в момент происшествия находились в комнате, при этом взрослые спали, а ребенок играл на диване без присмотра.

«В какой-то момент мальчик подобрался к открытому настежь окну и выпал на улицу. При падении он получил тяжелые травмы», — сообщил Шульга.

E1.ru со ссылкой на источник уточняет, что ребенок выпал с пятого этажа. Собеседник издания утверждал, что его выбросил из окна сожитель матери, но в СК заявили об отсутствии сведений о том, «что ребенок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц».

Ребенка госпитализировали. По информации ведомства, сейчас ему оказывают помощь врачи. СК проводит проверку по факту произошедшего.

Как уточнили РБК в отделении по связям со СМИ УМВД России, мужчину и женщину привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП), а трехлетнюю девочку доставили в больницу.

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Теги
употребление алкоголя Екатеринбург падение из окна ребенок новости
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