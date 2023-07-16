МЧС: в Астраханской области загорелся мусор на площади 3 тыс. кв. м

В Астраханской области загорелся мусор на площади 3 тыс. кв. м

Фото: volgospas30 / VK

В поселке Трусово Наримановского района Астраханской области загорелся мусор на площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 12:39 (11:39 МСК).

«Есть угроза распространения на рядом стоящие здания в Наримановском районе, п. Трусово, ул. Железнодорожная, д. 1», — говорится в сообщении.

Также в МЧС предупредили, что запах гари может распространиться на территориях города Астрахань и в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах.

В июне завод по переработке мусора загорелся на Дорожной улице на юге Москвы. Площадь пожара достигла 900 кв. м. Горел мусор.