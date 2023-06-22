На юге Москвы произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе

На юге Москвы загорелся завод по переработке мусора

Video

На юге Москвы начался пожар на мусороперерабатывающем заводе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу ЮАО, Дорожная улица, д. 3, к. 14. По этому адресу находится филиал компании по утилизации отходов MGS Group.

Площадь пожара достигла 900 кв. м. Загорелся мусор. «Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что пожар локализовали в 15:43. Для тушения задействованы вертолеты.