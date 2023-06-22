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На юге Москвы загорелся завод по переработке мусора

На юге Москвы произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе

На юге Москвы загорелся завод по переработке мусора
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На юге Москвы начался пожар на мусороперерабатывающем заводе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу ЮАО, Дорожная улица, д. 3, к. 14. По этому адресу находится филиал компании по утилизации отходов MGS Group.

Площадь пожара достигла 900 кв. м. Загорелся мусор. «Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что пожар локализовали в 15:43. Для тушения задействованы вертолеты.

Теги
пожары мусорный полигон Москва тушение
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