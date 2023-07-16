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Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ

Балицкий: ВСУ попытались 28 раз обстрелять позиции российских войск в Запорожской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

За последние сутки ВСУ попытались 28 раз обстрелять позиции российских войск на запорожском направлении. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Основные обстрелы пришлись на Пологи, Токмак и Васильевку. На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка остается без изменений, ВСУ не предпринимают активных действий, уточнил Балицкий.

«Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2», предназначенные для поражения бронированных целей и военных объектов», — сообщил врио главы региона.

По словам Балицкого, обстановка на всех направлениях остается сложной. О напряженной обстановке на фронте Балицкий также говорил накануне. Тогда же он рассказал, что ВСУ стянули пехоту к серой зоне, где расположены подразделения 58-й армии ВС России и батальон Судоплатова.

Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ
Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ Военная операция на Украине
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