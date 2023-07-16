Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ
За последние сутки ВСУ попытались 28 раз обстрелять позиции российских войск на запорожском направлении. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
Основные обстрелы пришлись на Пологи, Токмак и Васильевку. На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка остается без изменений, ВСУ не предпринимают активных действий, уточнил Балицкий.
«Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2», предназначенные для поражения бронированных целей и военных объектов», — сообщил врио главы региона.
По словам Балицкого, обстановка на всех направлениях остается сложной. О напряженной обстановке на фронте Балицкий также говорил накануне. Тогда же он рассказал, что ВСУ стянули пехоту к серой зоне, где расположены подразделения 58-й армии ВС России и батальон Судоплатова.