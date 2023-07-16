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В пробке у Крымского моста встали 1,2 тыс. машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани столпились 1200 автомобилей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Число автомобилей, стоящих в пробке на Крымский мост со стороны Тамани, достигло 1200. Об этом сообщает созданный властями региона телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов», — говорится в сообщении. Информация актуальна на 9:00.

Ранее говорилось о 970 машинах в очереди на Крымский мост. Со стороны Керчи затруднений по-прежнему нет.

В ночь на 16 июля Крым атаковали беспилотники. Удары пришлись на Севастополь. В атаке приняли участие девять беспилотников. Два сбили средства ПВО «над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии». Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. На севере Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Теги
Крымский мост Минтранс Тамань пробка автомобилисты
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