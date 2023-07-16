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ЕС расследует поглощение Pfizer биотехнологической Seagen за $43 млрд

Комиссия Евросоюза проверит поглощение Pfizer биотехнической компании Seagen за $43 млрд

Поглощение фармакологической компанией Pfizer Inc. биотехнологической организации Seagen Inc. за $43 млрд будет расследовано со стороны органов Евросоюза по слияниям, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Seagen сообщила в нормативной документации, что обе фирмы уведомят о сделке Европейскую комиссию, а исполнительный орган ЕС расследует предлагаемое слияние. В документах утверждается, что одобрение Евросоюза является условием для закрытия сделки. При этом, как уточняет Bloomberg, штабы обеих организаций находятся в США, в связи с чем они имеют право в рамках механизма единого окна потребовать, чтобы слияние было рассмотрено Европейской комиссией, а не отдельными странами ЕС, для которых подобные сделки имеют значение. Уведомление о расследовании поступило в связи с тем, что ЕС продолжает внимательно следить за крупными сделками в области биотехнологий.

Помимо этого, американская Федеральная торговая комиссия проверит слияние на предмет монополии. Компании заявили, что ждут тщательного изучения вопроса со стороны ФТК.

Seagen — биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения рака. Компания является лидером в области ADC-технологии, разработанной для доставки агентов непосредственно в раковые клетки.

О том, что Pfizer ведет переговоры о приобретении Seagen — компании, которая разрабатывает препарат для лечения рака, писала The Wall Street Journal в феврале. Тогда собеседники издания рассказали, что одним из препятствий для заключения сделки может стать антимонопольное законодательство. А если сделка все-таки состоится, она будет довольно крупной, поскольку рыночная стоимость Seagen на тот момент составляла $30 млрд. На данный момент слияние обойдется Pfizer в $43 млрд.

Собеседники WSJ уточняли, что Pfizer рассматривала покупку этой компании еще в прошлом году, когда Seagen вела переговоры о ее приобретении фармацевтической Merck & Co. Однако переговоры зашли в тупик.

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Как писала Le Monde, Pfizer накопила миллиарды долларов за счет продажи вакцин от COVID-19. О согласии купить Seagen компания объявила 13 марта. Тогда директор Pfizer заявил, что «мы не приобретаем золотые яйца, мы покупаем курицу, которая их несет». Объем продаж Seagen в 2022 году составил $2 млрд, ожидается, что в 2023 году ее продажи вырастут на 12%.

Теги
Pfizer слияние рак фармакологический рынок
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