Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
Китай отверг версию США о лабораторном происхождении COVID Общество, 07:43
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 07:33
WSJ узнал о переговорах Pfizer по покупке разработчика лекарства от рака Бизнес, 07:31
Reuters рассказал об угрозе «rasputitsa» для воюющих сторон на Украине Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Аналитики спрогнозировали стоимость букета цветов к 8 Марта Бизнес, 07:00
Посол в США счел единственно верным решением приостановку участия в ДСНВ Политика, 06:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Жители штата в США пожаловались на рак из-за «грибка Jack Daniel’s» Общество, 06:20
В МИДе заявили, что Россия не покинет ВТО и МВФ Политика, 05:32
«РИА Новости» узнало о применении спецназом новой системы дронов Технологии и медиа, 05:21
Поджигателя военкомата в Волгограде осудили на четыре года колонии Общество, 05:03
Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на «черный» день Общество, 05:00
Япония ввела санкции против главы концерна «Калашников» Лушникова Политика, 04:50
В Британии призвали предотвратить затяжной конфликт на Украине Политика, 04:28
Бизнес ,  
0 

WSJ узнал о переговорах Pfizer по покупке разработчика лекарства от рака

WSJ: Pfizer ведет переговоры о покупке разработчика лекарства от рака Seagen
Pfizer PFE $40,7 -2,42% Купить

Фармакологическая компания Pfizer ведет переговоры о приобретении разработчика препарата для лечения рака Seagen, пока процесс находится на ранней стадии, нет гарантии, что сделка состоится, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с вопросом источники. 

Одним из препятствий для заключения сделки может стать антимонопольное законодательство, рассказали собеседники издания. По их словам, если она все же состоится, то будет довольно крупной: рыночная стоимость Seagen составляет около $30 млрд, также компания получит премию сверх этой суммы.

По данным WSJ, объем продаж Seagen в прошлом году составил почти $2 млрд. 

Собеседники газеты уточняют, что Pfizer рассматривала покупку этой компании еще в прошлом году, когда Seagen вела переговоры о ее приобретении фармацевтической Merck & Co. Стоимость возможной сделки тогда составляла около $40 млрд. Однако стороны не смогли достичь соглашения. Как писал Bloomberg, переговоры зашли в тупик из-за разногласия в цене акций.

Теги
Pfizer покупка рак
Материалы по теме
Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за нарушения патентных прав
Общество
Глава Pfizer сообщил о скором успехе в лечении рака
Общество
Pfizer и Sanofi отказались поставлять вакцины России по старым ценам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter