WSJ узнал о переговорах Pfizer по покупке разработчика лекарства от рака

Фармакологическая компания Pfizer ведет переговоры о приобретении разработчика препарата для лечения рака Seagen, пока процесс находится на ранней стадии, нет гарантии, что сделка состоится, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Одним из препятствий для заключения сделки может стать антимонопольное законодательство, рассказали собеседники издания. По их словам, если она все же состоится, то будет довольно крупной: рыночная стоимость Seagen составляет около $30 млрд, также компания получит премию сверх этой суммы.

По данным WSJ, объем продаж Seagen в прошлом году составил почти $2 млрд.

Собеседники газеты уточняют, что Pfizer рассматривала покупку этой компании еще в прошлом году, когда Seagen вела переговоры о ее приобретении фармацевтической Merck & Co. Стоимость возможной сделки тогда составляла около $40 млрд. Однако стороны не смогли достичь соглашения. Как писал Bloomberg, переговоры зашли в тупик из-за разногласия в цене акций.