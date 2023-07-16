Власти Польши предложили компаниям продать угольные активы за $1,3 млрд

Польские государственные энергетические компании Enea, PGE, Tauron и Energa получили от государственного казначейства предложения о приобретении угольных активов для создания NABE — National Energy Security Agency, Агентства национальной энергетической безопасности. Об этом сообщает портал Bankier.pl со ссылкой на коммюнике компаний.

Согласно документу, PGE предложили продать акции за 849 млн злотых ($214 млн), исходя из стоимости предприятия, определенной по состоянию на 30 сентября 2022 года. Enea предложили продать акции компании Enea Wytwarzanie за 2,48 млрд злотых ($625 млн) и подразделения Enea Elektrownia Połaniec — за 632 млн злотых ($159,3 млн), также исходя из стоимости компаний на 30 сентября прошлого года. Цена продажи акций Energa Elektrownie Ostrołęka составила 153 млн злотых ($38,5 млн). Что касается Tauron Wytwarzanie, то казначейство предложило символическую стоимость — 1 злотый вместе с погашением долга компании перед группой Tauron, существовавшей на дату покупки акций угольных активов регулятором. На 30 сентября 2022-го задолженность составляла 6,326 млн злотых (приблизительно $1,6 млн).

Польша планирует выделить угольные электростанции государственных коммунальных предприятий в объединенное агентство энергетической безопасности, что позволит Варшаве сосредоточиться на зеленой энергетике, поскольку многие банки избегают финансирования компаний, зависящих от угля, уточняет Reuters. У NABE будет восемь лет, чтобы погасить долги энергетических организаций. Казначейство гарантирует погасить 70% долга PGE в размере 5,4 млрд злотых и 70% долга подразделения Enea в размере 2,38 млрд злотых.

Компании заявили, что предложенные условия будут предметом переговоров, а сделка будет заключена лишь в том случае, если все четыре предприятия согласятся.

22 мая вице-премьер и глава министерства государственных активов Яцек Сасин заявил о завершении создания Агентства национальной энергетической безопасности. Целью создания NABE было объединение всех польских угольных электростанций в одно предприятия со 100% долей государственной казны. Как ожидается, другие энергетические организации смогут сосредоточиться на инвестициях в возобновляемые источники и ядерную энергетику, что должно ускорить энергетическую трансформацию Польши.

«Контракт уже на 90% согласован, остались только детали, поэтому проблем быть не должно. В этом процессе мы также находимся в постоянном контакте с банками», — сказал министр госактивов. При этом Польша ожидает одобрения процесса со стороны Европейской комиссии. NABE будет функционировать как холдинговая компания, которая будет создана на базе предприятия PGE Górnictwo i Energetyka Conventional.