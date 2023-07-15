Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 19:50
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели Политика, 19:31
Канцелярия Нетаньяху назвала поставленный премьеру Израиля диагноз Политика, 19:23
Неонацистов из дела Собчак и Симоньян арестовали по статье о хулиганстве Политика, 19:22
«Зенит» обыграл ЦСКА и рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок России Спорт, 19:21
Как придумывают конфеты на фабрике РБК и КФ «Победа», 19:02
Лавров открыл генконсульство России на Пхукете Политика, 18:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На Минском шоссе грузовик протаранил 15 легковушек Общество, 18:40
Суд арестовал второго фигуранта дела «Кремлевской прачки» Общество, 18:39
Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках Общество, 18:38
ЦСКА продлил контракт с семикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Спорт, 18:25
Собчак после заявления ФСБ о покушении назвала два сценария произошедшего Политика, 18:24
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 18:23
Премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали Политика, 17:46
Политика ,  
0 

Канцелярия Нетаньяху назвала поставленный премьеру Израиля диагноз

Офис премьер-министра Израиля: Биньямин Нетаньяху попал в больницу из-за обезвоживания
Фото: Rami Amichay / Reuters
Фото: Rami Amichay / Reuters

Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после госпитализации в норме, первичный диагноз — обезвоживание. Об этом сообщила его канцелярия, передает Walla.

«Вчера премьер-министр провел несколько часов на жаре в Тивериадском озере, а сегодня пожаловался на легкое головокружение. По рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковича, он приехал в отделение неотложной помощи медицинского центра Шиба», — рассказали в офисе.

По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные обследования, добавили в канцелярии.

Источники Walla в больнице рассказывали, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. В клинике премьера начали обследовать, чтобы убедиться, что в результате удара головой он не получил никаких травм. Еще один собеседник Walla, близкий к премьеру, сказал, что он прибыл в больницу в сознании.

Ynet также пишет, что он вышел из машины самостоятельно. По данным издания, первую помощь Нетаньяху оказал фельдшер из его отдела безопасности, в больницу политика привезли его сотрудники. В госпитале премьера сопровождали его жена Сара и сын Авнер, а также личный врач.

Теги
Биньямин Нетаньяху госпитализация Израиль диагноз
Материалы по теме
Нетаньяху объяснил отказ передать вооружения Украине
Политика
Нетаньяху увидел переданное Украине оружие у границ Израиля
Политика
Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter