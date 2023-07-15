Канцелярия Нетаньяху назвала поставленный премьеру Израиля диагноз

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Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после госпитализации в норме, первичный диагноз — обезвоживание. Об этом сообщила его канцелярия, передает Walla.

«Вчера премьер-министр провел несколько часов на жаре в Тивериадском озере, а сегодня пожаловался на легкое головокружение. По рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковича, он приехал в отделение неотложной помощи медицинского центра Шиба», — рассказали в офисе.

По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные обследования, добавили в канцелярии.

Источники Walla в больнице рассказывали, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. В клинике премьера начали обследовать, чтобы убедиться, что в результате удара головой он не получил никаких травм. Еще один собеседник Walla, близкий к премьеру, сказал, что он прибыл в больницу в сознании.

Ynet также пишет, что он вышел из машины самостоятельно. По данным издания, первую помощь Нетаньяху оказал фельдшер из его отдела безопасности, в больницу политика привезли его сотрудники. В госпитале премьера сопровождали его жена Сара и сын Авнер, а также личный врач.