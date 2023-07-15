Детей из Макеевки, отставших от поезда в Ростове, отправят в Свердловскую область

Группа детей из Макеевки застряла на вокзале в Ростове-на-Дону

Для отдыха и досуга, детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу «Ближняя дача», Ростов-на-Дону. (Фото: makeevka_ru / VK)

На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону отстала от поезда группа из 22 детей из Макеевки (ДНР), они направлялись в детский лагерь в Свердловской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-кавказской железной дороги.

Всего в группе состояли 100 человек. В Ростове остались 21 ребенок и двое сопровождающих. Они остались без документов. Дети отстали при пересадке на вокзале Ростов-Главный.

В настоящий момент дети доставлены в пункт временного размещения в Ростове. Сегодня вечером они будут отправлены в Екатеринбург на поезде № 525 Новороссийск — Екатеринбург, который отправится из Ростова 15 июля в 00:32.

По данным телеканала РЕН ТВ, дети направляются в оздоровительный лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом.

Макеевка — восточный пригород Донецка. После начала военной операции на Украине Макеевка регулярно подвергается обстрелам. В начале июля, когда по городу был нанесен удар со стороны ВСУ, пострадал 41 человек. Среди пострадавших были двое детей: 2009 и 2014 годов рождения.