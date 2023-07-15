Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В посольстве пообещали содействовать экстрадированному в США россиянину Политика, 02:58
Кадыров заявил о намерении пойти на следующие выборы Политика, 02:54
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Лесной пожар у аэропорта турецкого Бодрума взяли под контроль Общество, 02:24
В Запорожье раздались взрывы Политика, 02:08
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне Политика, 01:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения для ударов по России Политика, 01:08
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
В Белоруссии сообщили о выработке «дорожной карты» с ЧВК «Вагнер» Политика, 00:37
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 00:28
В России начали действовать новые правила оформления ДТП по ОСАГО Авто, 00:20
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Киева не так поняли Политика, 00:06
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах Pro, 00:00
Политика ,  
0 

В посольстве пообещали содействовать экстрадированному в США россиянину

Посольство России в США следит за ситуацией с экстрадированным из Эстонии Конощенком

Посольство России в США следит за ситуацией с экстрадированным в США из Эстонии россиянином Вадимом Конощенком, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову.

«Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов», — сказала она.

13 июля гражданина России Вадима Конощенока, задержанного в Эстонии, экстрадировали в США на основании ордера, выданного в Восточном округе Нью-Йорка.

В Минюсте США отметили, что россиянин «был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России». Там указали, что Конощенок нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие американские уголовные законы. В случае признания вины ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, ответчик связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», которые американский Минюст называет московскими компаниями, «связанными с ФСБ». Американские следователи в ходе проверки получили переписки Конощенка, где он якобы прямо назвал себя полковником ФСБ и прикладывал свою фотографию в служебной форме.

Конощенока задержали в октябре прошлого года при попытке пересечь границу России из Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Конощенок использовал эстонскую подставную компанию Stonebridge Resources и часто общался с другими подозреваемыми, обсуждая с ними поиск, транспортировку и оплату американских вооружений, добавили в Минюсте. Его гонорар за выполнение заказа якобы составлял 10% от суммы.

Читайте на РБК Pro
Вы выходите на зарубежный рынок. Какие налоговые вопросы нужно продумать
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Теги
посольство Эстония США экстрадиция
Материалы по теме
МИД напомнил о правах россиян в ответ на вопрос об экстрадиции Пригожина
Политика
Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом, чтобы избежать экстрадиции
Политика
Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter