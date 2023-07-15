В посольстве пообещали содействовать экстрадированному в США россиянину

Посольство России в США следит за ситуацией с экстрадированным из Эстонии Конощенком

Посольство России в США следит за ситуацией с экстрадированным в США из Эстонии россиянином Вадимом Конощенком, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову.

«Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов», — сказала она.

13 июля гражданина России Вадима Конощенока, задержанного в Эстонии, экстрадировали в США на основании ордера, выданного в Восточном округе Нью-Йорка.

В Минюсте США отметили, что россиянин «был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России». Там указали, что Конощенок нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие американские уголовные законы. В случае признания вины ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, ответчик связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», которые американский Минюст называет московскими компаниями, «связанными с ФСБ». Американские следователи в ходе проверки получили переписки Конощенка, где он якобы прямо назвал себя полковником ФСБ и прикладывал свою фотографию в служебной форме.

Конощенока задержали в октябре прошлого года при попытке пересечь границу России из Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Конощенок использовал эстонскую подставную компанию Stonebridge Resources и часто общался с другими подозреваемыми, обсуждая с ними поиск, транспортировку и оплату американских вооружений, добавили в Минюсте. Его гонорар за выполнение заказа якобы составлял 10% от суммы.