В Волгоградской области детей эвакуировали из лагеря из-за пожара

Фото: МЧС России

Из детского лагеря «Орленок» в Волгоградской области, рядом с которым произошел природный пожар, госпитализировали 12 детей, сообщили РБК в пресс-службе правительства Волгоградской области.

«Двенадцать детей отвезли на каретах скорой помощи в больницу для медосмотра. Угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас их отдают родителям, госпитализация не понадобилась», — сообщили в правительстве.

Начальник регионального управления МЧС Николай Любавин рассказал V1, что всего в «Орленке» находились 244 ребенка в возрасте от восьми до 14 лет, шесть стажеров и 67 человек обслуживающего персонала. В пресс-службе региональной администрации заявили, что из-за сильного задымления от пожара детей и персонал решили эвакуировать, детей на автобусах доставят в близлежащий лагерь «Сказка».

В хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь, загорелись камыш и сухая растительность, сообщали в управлении МЧС по Волгоградской области. Площадь пожара составляет около 2 га. В тушении участвуют 60 человек и восемь единиц техники.