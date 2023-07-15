Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне

Кеннеди-младший: мобилизация резервистов в США — подготовка к войне с Россией

Решение президента США Джо Байдена об отправке дополнительных армейских резервистов в Европу — подготовка к войне с Россией, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в Twitter.

«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди понимали, что это за мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал он.

Решение Байдена также раскритиковал другой кандидат на выборах и экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация — это подталкивать нас к третьей мировой войне», — написал Трамп.

13 июля Байден подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции «Атлантическая решимость» по усилению потенциала сдерживания вдоль восточного фланга НАТО в Европе. Вашингтон начал реализовывать эту операцию после присоединения Крыма к России в 2014 году.