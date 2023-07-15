Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В посольстве пообещали содействовать экстрадированному в США россиянину Политика, 02:58
Кадыров заявил о намерении пойти на следующие выборы Политика, 02:54
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Лесной пожар у аэропорта турецкого Бодрума взяли под контроль Общество, 02:24
В Запорожье раздались взрывы Политика, 02:08
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне Политика, 01:32
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения для ударов по России Политика, 01:08
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
В Белоруссии сообщили о выработке «дорожной карты» с ЧВК «Вагнер» Политика, 00:37
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 00:28
В России начали действовать новые правила оформления ДТП по ОСАГО Авто, 00:20
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Киева не так поняли Политика, 00:06
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах Pro, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне

Кеннеди-младший: мобилизация резервистов в США — подготовка к войне с Россией

Решение президента США Джо Байдена об отправке дополнительных армейских резервистов в Европу — подготовка к войне с Россией, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в Twitter.

«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди понимали, что это за мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал он.

Решение Байдена также раскритиковал другой кандидат на выборах и экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация — это подталкивать нас к третьей мировой войне», — написал Трамп.

13 июля Байден подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции «Атлантическая решимость» по усилению потенциала сдерживания вдоль восточного фланга НАТО в Европе. Вашингтон начал реализовывать эту операцию после присоединения Крыма к России в 2014 году. 

Теги
Джо Байден США мобилизация НАТО
Материалы по теме
Президент США впервые поедет в Финляндию не для встречи с россиянами
Политика
В США объяснили отказ принять Украину в НАТО нежеланием войны с Россией
Политика
NYT узнала о «тихих дебатах» в США о передаче дальнобойных ракет Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter