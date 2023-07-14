В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

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Глава Чувашии Олег Николаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий засухи. Указ опубликован на сайте правительства региона.

В документе говорится, что почвенная засуха привела к гибели урожая на 100 га. В правительстве пояснили, что жара, ветер и низкая влажность «привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур». Запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм.

Глава республики поручил местному минсельхозу разработать план действий для снижения ущерба. Органам местного самоуправления муниципальных округов рекомендовано утвердить план помощи пострадавшим от засухи производителям агропродукции. Режим ЧС будет действовать с 14 июля до особого распоряжения.

Главы Канашского, Козловского, Урмарского и Янтиковского муниципальных округов ввели режимы чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. На этой территории, по предварительным оценкам, пострадали посевы 44 сельхозтоваропроизводителей на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба — более 211,2 млн руб. Потери по всей Респубике Чувашия уточняются.