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Блогера Хилми Форкса арестовали за мелкое хулиганство

Суд в Москве арестовал блогера Хилми Форкса на 12 суток за мелкое хулиганство
Хилми Форкс
Хилми Форкс (Фото: erohink / Telegram)

Симоновский суд Москвы арестовал блогера Хилми Форкса (настоящая фамилия — Олейник) за мелкое хулиганство на 12 суток, сообщили «РИА Новости в суде.

«Суд признал Олейника Х.К. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и назначил наказание в виде административного ареста на 12 суток», — сказали в суде. Причины составления протокола не уточняются.

РБК направил запрос в пресс-службу Симоновского суда.

Накануне в управлении МВД по Москве сообщили, что на Хилми Форкса составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство» и оштрафовали на 1 тыс. руб. Поводом стал конфликт блогера с посетителем «Вкусно — и точка». Форкс, по данным полиции, выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно и «провокационно».

В тот же день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что Форкса задержали по подозрению в распространении порнографических материалов. По ее данным, на блогера завели уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. На видео из отделения полиции, которое опубликовала Мизулина, Хилми Форкс сказал, что в своем телеграм-канале (по последним данным, на канал подписаны около 400 тыс. человек) распространял «треш-контент».

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