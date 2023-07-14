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В Китае казнили отравившую 25 детей воспитательницу детского сада

В Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление 25 детей нитритом натрия
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

В Китае казнили бывшую воспитательницу детского сада, которая отравила 25 детей нитритом натрия, сообщает The Paper. Такое решение принял Народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.

Дело Ван Юнь, которая работала в детском саду «Мэнмэн», было начато еще в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что из-за конфликта с одним из преподавателей она решила отравить детей из его группы. Ван Юнь подсыпала нитрит натрия в кашу для детей, в результате 25 человек госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице.

Следователи также выяснили, что в 2017 году женщина из-за ссоры подсыпала нитрит натрия в напиток своего мужа. В результате он получил отравление средней тяжести.

Как пишет Sohu, детский сад после массового отравления закрыли. Семья погибшего ребенка получила компенсацию в 5 тыс. юаней ($700).

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Теги
Китай казнь отравление воспитательница
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