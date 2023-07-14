МИД объяснил смысл идеи с уведомлением посольств о втором гражданстве
Консульский департамент МИД России разъяснил порядок подачи россиянами уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом.
Накануне был опубликован проект приказа ведомства, в котором россиянам, получившим гражданство, вид на жительство или другой документ на постоянное проживание в другой стране, предлагается уведомлять об этом российские диппредставительства в течение 60 дней.
«Федеральным законом от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», вступающим в силу 26 октября 2023 года, сохранена введенная в 2014 года необходимость подачи указанных уведомлений в органы МВД России», — говорится в сообщении в телеграм-канале консульского отдела МИД.
В ведомстве пояснили, что после подписания приказа для «упрощения данной процедуры» принимать такие уведомления также смогут российские диппредставительства.
С 26 октября россияне с иностранным гражданством или ВНЖ другой страны будут вправе в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение. При несоблюдении этого срока он будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации.
Если россиянин не подаст уведомление в диппредставительство, он не будет нести административной или уголовной ответственности. Но, согласно уже действующему законодательству, за неуведомление органов МВД ему будет грозить штраф до 200 тыс. руб.
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