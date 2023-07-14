В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС
Системы противовоздушной обороны России работают хорошо и регулярно показывают свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
О падении дрона в Курчатове в ночь на 14 июля сообщил губернатор Курской области (граничит с Сумской областью Украины) Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, критически важные объекты также повреждены не были. При этом повреждения получил многоквартирный дом, у него посечены фасад и остекление, отметил глава региона.
По данным Mash, дрон был самодельный и «на реактивной тяге» — на нем стояла тайваньская турбина Kingtech K-210G. Канал со ссылкой на местных жителей передавал, что беспилотник упал, наткнувшись на росшую рядом с домом ель.
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