Песков: системы ПВО сработали эффективно при атаке дрона рядом с Курской АЭС

В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС

Курская АЭС (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны России работают хорошо и регулярно показывают свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

О падении дрона в Курчатове в ночь на 14 июля сообщил губернатор Курской области (граничит с Сумской областью Украины) Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, критически важные объекты также повреждены не были. При этом повреждения получил многоквартирный дом, у него посечены фасад и остекление, отметил глава региона.

По данным Mash, дрон был самодельный и «на реактивной тяге» — на нем стояла тайваньская турбина Kingtech K-210G. Канал со ссылкой на местных жителей передавал, что беспилотник упал, наткнувшись на росшую рядом с домом ель.