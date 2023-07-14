Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Индонезия запустит национальную криптобиржу в июле Крипто, 14:46
Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите Политика, 14:43
В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС Политика, 14:40
Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой Общество, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке Город, 14:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:30
Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области Политика, 14:23
Власти Украины заявили о планах выращивать каннабис в Крыму Политика, 14:08
Кремль назвал несправедливой позицию МОК по российским спортсменам Спорт, 14:06
Рынок дорогих новостроек восстанавливается. Эксперты ожидают роста спроса РБК Недвижимость, 14:02
JPMorgan: предстоящий халвинг биткоина станет для майнеров стресс-тестом Крипто, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС

Песков: системы ПВО сработали эффективно при атаке дрона рядом с Курской АЭС
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны России работают хорошо и регулярно показывают свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

О падении дрона в Курчатове в ночь на 14 июля сообщил губернатор Курской области (граничит с Сумской областью Украины) Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, критически важные объекты также повреждены не были. При этом повреждения получил многоквартирный дом, у него посечены фасад и остекление, отметил глава региона.

По данным Mash, дрон был самодельный и «на реактивной тяге» — на нем стояла тайваньская турбина Kingtech K-210G. Канал со ссылкой на местных жителей передавал, что беспилотник упал, наткнувшись на росшую рядом с домом ель.

В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС
В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Дмитрий Песков Курская область Курская АЭС дроны ПВО
Материалы по теме
Пограничники посадили украинский дрон в Курской области
Политика
Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле
Политика
ФСБ сообщила о задержании помогавших ВСУ россиян в Курской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter