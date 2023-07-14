В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Индонезия запустит национальную криптобиржу в июле Крипто, 14:46
Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите Политика, 14:43
В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС Политика, 14:40
Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой Общество, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке Город, 14:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:30
Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в Брянской области Политика, 14:23
Власти Украины заявили о планах выращивать каннабис в Крыму Политика, 14:08
Кремль назвал несправедливой позицию МОК по российским спортсменам Спорт, 14:06
Рынок дорогих новостроек восстанавливается. Эксперты ожидают роста спроса РБК Недвижимость, 14:02
JPMorgan: предстоящий халвинг биткоина станет для майнеров стресс-тестом Крипто, 14:01
Город ,  
0 

В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-востоке Москвы завершили работы по надвижке металлических балок на участке от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, строители завершили монтаж балок пролетного строения на строящейся эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону области.

«Общая длина эстакады почти 629 м, — уточнил Бочкарев. — В настоящее время на десятом участке ведутся работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. Построено 2 из 3,6 км, что составляет более половины (55%) дороги основного хода».

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что реализация объекта улучшит транспортную доступность ЮАО и ЮЗАО, районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа и поселка Битца Московской области.

«Кроме того, снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе и увеличится пропускная способность Варшавского шоссе и Симферопольского шоссе», — добавил глава столичного Депстроя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил про открытие движения по двум участкам Юго-Восточной хорды — от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново, строительство которых завершилось с опережением графика. По словам главы города, в данный момент возведение и ввод в эксплуатацию южной половины МСД — ключевая задача дорожного строительства в Москве.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Москва Московский скоростной диаметр дорожное строительство строительство дорог Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter