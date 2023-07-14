В мэрии анонсировали окончание строительства развязки МСД на юго-востоке

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-востоке Москвы завершили работы по надвижке металлических балок на участке от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, строители завершили монтаж балок пролетного строения на строящейся эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону области.

«Общая длина эстакады почти 629 м, — уточнил Бочкарев. — В настоящее время на десятом участке ведутся работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. Построено 2 из 3,6 км, что составляет более половины (55%) дороги основного хода».

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что реализация объекта улучшит транспортную доступность ЮАО и ЮЗАО, районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа и поселка Битца Московской области.

«Кроме того, снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе и увеличится пропускная способность Варшавского шоссе и Симферопольского шоссе», — добавил глава столичного Депстроя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил про открытие движения по двум участкам Юго-Восточной хорды — от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново, строительство которых завершилось с опережением графика. По словам главы города, в данный момент возведение и ввод в эксплуатацию южной половины МСД — ключевая задача дорожного строительства в Москве.