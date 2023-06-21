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Собянин сообщил о досрочном запуске двух участков Юго-Восточной хорды

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В Москве 21 июня с опережением сроков было запущено движение по двум участкам в южной части Московского скоростного диаметра (МСД) длиной 6,5 км от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Южный участок МСД является ключевым транспортным объектом и в то же время одним из наиболее сложных за всю историю дорожного строительства в Москве. Практически вся дорога идет над землей и включает в себя 55 искусственных сооружений: эстакады и тоннели. Собянин отметил, что два открытых участка построили на полгода раньше намеченного срока, а полное завершение строительства южного участка запланировано на осень этого года.

МСД — бессветофорная внутригородская магистраль протяженностью 68 км, проходящая через 48 районов столицы. Проезд по ней бесплатный для автовладельцев с номерами Москвы и Подмосковья. Основная часть диаметра — Северо-Восточная хорда — была целиком запущена в сентябре прошлого года, она проходит через 26 районов Москвы. Южное направление в данный момент возводится высокими темпами, на сегодня готовность составляет 70%.

По словам столичного градоначальника, с открытием двух участков новые маршруты получили порядка 650 тыс. человек — жители районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики. Также снизится транспортная нагрузка в «часы пик» на Шоссейную, Люблинскую и Краснодонскую улицы и улицу Полбина.

Теги
Москва Московский скоростной диаметр Сергей Собянин строительство дорог
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