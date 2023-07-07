Минцифры обсудит сборы с маркетплейсов на покрытие убытков «Почты России»

С предложением взимать 0,5% от квартального оборота маркетплейсов с годовой выручкой от 1 млрд руб. выступила сама «Почта России». В АКИТ и Минпромторге его не поддержали, но Минцифры обсуждает инициативу с участниками рынка

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Минцифры обсуждает с участниками рынка электронной коммерции идею ввести налог в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России», сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

Инициатива принадлежит самой «Почте России», впервые о ней сообщил «Интерфакс» в начале мая. Взимать платеж в 0,5% от квартального оборота глава организации Михаил Волков предложил с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку от 1 млрд руб. В письме к Шадаеву Волков заявил, что сеть насчитывает более 38 тыс. почтовых отделений, она убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий. На содержание отделений нужно 29 млрд руб., а закрыть их «Почта России» не может по закону.

Против взимания платежа с маркетплейсов выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Президент АКИТ Артем Соколов назвал предложение неприемлемым, отметив, что «не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий». Предложение не поддержал и Минпромторг. В Федеральной антимонопольной службе предупредили, что дополнительные взносы с участников «могут ложиться на конечных потребителей».

Тем не менее Шадаев говорил, что соответствующий законопроект уже внесен и согласовывается, передает ТАСС. Ранее глава Минцифры призвал разработать меры о предоставлении «Почте России» компенсаций за оказание услуг в сельской местности — «там, где в основном эта деятельность носит убыточный характер».

«Почта России» с 2014 года не получала субсидий из федерального бюджета. Организация призывала вернуть господдержку, но президент Владимир Путин весной 2017 года говорил, что это было бы неэффективно. За 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. В компании отмечали, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений.