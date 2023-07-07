Минцифры обсудит сборы с маркетплейсов на покрытие убытков «Почты России»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 16:34
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости менингитом в Петербурге Общество, 18:02
Годовой максимум биткоина и проблемы Binance. Главные события недели Крипто, 17:59
Рогов заявил о контратаке армии России в Запорожье Политика, 17:58
Перед Крымским мостом снова образовалась пробка Общество, 17:57
Эксперты ЦБ и «Сбера» оценили наличие «пузыря» в ипотеке Финансы, 17:56
Цены на новостройки Москвы и области резко выросли за год Недвижимость, 17:53
Промоутер назвал сроки проведения следующего боя Александра Емельяненко Спорт, 17:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 17:50
ARD узнал о прослушке разговора Лукашенко и Пригожина разведкой Германии Политика, 17:48
Акции ТГК-2 дешевеют второй день подряд на фоне иска Генпрокуратуры Инвестиции, 17:39
Вторая ракетка мира сыграет против россиянки в третьем круге Уимблдона Спорт, 17:34
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя. Видео Общество, 17:30
ВТБ заявил о готовности продать «Росгосстрах» по балансовой стоимости Финансы, 17:30
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 17:27
Бизнес ,  
0 

Минцифры обсудит сборы с маркетплейсов на покрытие убытков «Почты России»

Минцифры начало обсуждать с маркетплейсами введение сбора в 0,5% в пользу «Почты России»
С предложением взимать 0,5% от квартального оборота маркетплейсов с годовой выручкой от 1 млрд руб. выступила сама «Почта России». В АКИТ и Минпромторге его не поддержали, но Минцифры обсуждает инициативу с участниками рынка
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Минцифры обсуждает с участниками рынка электронной коммерции идею ввести налог в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России», сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

Инициатива принадлежит самой «Почте России», впервые о ней сообщил «Интерфакс» в начале мая. Взимать платеж в 0,5% от квартального оборота глава организации Михаил Волков предложил с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку от 1 млрд руб. В письме к Шадаеву Волков заявил, что сеть насчитывает более 38 тыс. почтовых отделений, она убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий. На содержание отделений нужно 29 млрд руб., а закрыть их «Почта России» не может по закону.

Против взимания платежа с маркетплейсов выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Президент АКИТ Артем Соколов назвал предложение неприемлемым, отметив, что «не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий». Предложение не поддержал и Минпромторг. В Федеральной антимонопольной службе предупредили, что дополнительные взносы с участников «могут ложиться на конечных потребителей».

Тем не менее Шадаев говорил, что соответствующий законопроект уже внесен и согласовывается, передает ТАСС. Ранее глава Минцифры призвал разработать меры о предоставлении «Почте России» компенсаций за оказание услуг в сельской местности — «там, где в основном эта деятельность носит убыточный характер».

«Почта России» с 2014 года не получала субсидий из федерального бюджета. Организация призывала вернуть господдержку, но президент Владимир Путин весной 2017 года говорил, что это было бы неэффективно. За 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. В компании отмечали, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Максут Шадаев Минцифры маркетплейс налог «Почта России» АКИТ
Материалы по теме
«Почта России» столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам
Бизнес
«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов
Бизнес
«Почта России» получила статус ИТ-компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter