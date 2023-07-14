СК: в Приморском крае подросток ранил ножом двух сверстников и сбежал из спецшколы

В Приморье подросток ранил ножом двух сверстников и сбежал из спецшколы

Фото: МВД России по Приморскому краю

В Уссурийске подросток ранил двух воспитанников спецшколы и сбежал из учреждения с приятелями. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

По данным регионального Следственного управления СК, в ночь на 13 июля между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один 16-летний подросток нанес другому удар ножом в область живота.

«В результате инцидента подростки 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами», — рассказали в местной полиции. Напавшего удалось задержать, местонахождение его товарищей установлено.

Как уточняет PrimaMedia, пятерых подростков задержали в селе Васильевка Михайловского района. Ранее в соцсетях Уссурийска распространили их фотороботы с предупреждением об опасности и информацию, что у подростков могут быть режущие предметы, отмечает агентство.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Устанавливаются причины самовольного ухода детей из спецшколы, также будет дана оценка действиям сотрудников учреждения.

В конце мая в поселке Иловля Волгоградской области выпускник 11-го класса ударил ножом одноклассницу на последнем звонке. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.