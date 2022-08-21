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Президент Австрии получил сотрясение мозга во время горного похода

Президент Австрии ван дер Беллен попал в больницу с сотрясением мозга после горного похода

Президент Австрии Александр ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга во время горного похода в Тироле, сказано в сообщении в его официальном Twitter-аккаунте.

Глава государства ходил в горный поход в природный парк Каунерграт, где находится одноименный музей, и поскользнулся. Помимо сотрясения мозга ван дер Беллен получил ссадины. Сотрудники спецназа доставили его в ближайшую больницу, где он проведет ночь.

Из-за несчастного случая австрийский президент отменил встречи на Европейском форуме Альпбах 22-23 августа.

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Александру ван дер Беллену 78 лет. Он стал президентом в 2016 году, когда избрался как независимый кандидат при поддержке «Партии зеленых», и вступил в должность в январе 2017 года.

22 мая этого года австрийский президент заявил, что планирует баллотироваться на новый срок, писал он в Twitter. Выборы пройдут осенью.

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