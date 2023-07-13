МВД Самары проверит данные о морге в гараже с холодильником «свежее мясо»

МВД Самары проверит данные о трупах в холодильнике «свежее мясо» и частном морге в гараже

Главное управление МВД Самары начало проверку после появления видео из гаража с «частным моргом», где трупы хранят в холодильнике с надписью «свежее мясо». Об этом РБК сообщили в региональном главке ведомства.

Ранее самарская журналистка Ксения Штефан сообщила в своем телеграм-канале, что в одном из местных гаражей, где хранятся венки, кресты, гробы и надгробия, она обнаружила холодильники с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо».

«А внутри холодильников — тела умерших», — написала она. На кадрах, которые опубликовала Штефан, видны помещение и холодильники с этими надписями. Внутри одного из ниж можно увидеть тело одетого в костюм пожилого мужчины и лежащую рядом с ним пожилую женщину.

На фотографии, которую приложила журналистка, видно, что это брендированный холодильник одной из сетей продуктовых супермаркетов. Стеклянные дверцы холодильников прикрыты кусками картона.

Журналистка также отметила, что читатели и анонимные источники прислали ей еще три адреса, где могут располагаться другие «частные морги».

Штефан сообщила изданию «Подъем», что о гараже ей рассказали подписчики. Помещение, по словам журналистки, находится на Верхней Карьерной улице, к моменту ее приезда оно было не заперто. Позднее на место пришел мужчина. Штефан допустила, что он был владельцем гаража. Пришедший, по словам журналистки, заявил, что в холодильнике хранятся тела его родных — дедушки и бабушки, и он может похоронить их, как хочет.