Минаев перешел с должности главного редактора «Правил жизни»

Сергей Минаев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Теле- и радиоведущий Сергей Минаев стал редакционным директором журнала «Правила жизни» (бывший Esquire в России), покинув пост главного редактора. Теперь эту должность займет Трифон Бебутов. Об этом Минаев сообщил в своем телеграм-канале.

«Играть на трех роялях в одиночку невозможно — в сутках всего 24 часа. Новые направления требуют новых профессионалов и новой структуры управления», — объяснил Минаев. Он рассказал, что на новой позиции будет заниматься стратегическим развитием бренда «Правил жизни» и вместе с новым главредом курировать журнал.

11 июля Бебутов покинул пост главного редактора портала «Афиша Daily». По его словам, он планирует сосредоточиться на продюсировании и производстве документального контента и управлении медийными проектами. Бебутов стал главредом «Афиши» в ноябре 2019 года, до этого он работал диджитал-директором Esquire и занимался медиапроектами в институте «Стрелка».

Минаев — российский писатель, телеведущий и бизнесмен, автор книг «Духless», «The Телки» и «Р.А.Б.». С 2016 года он возглавлял русский Esqiure. Журнал в России поменял название на «Правила жизни» после начала военной операции на Украине и ухода западных компаний с российского рынка.