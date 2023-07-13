Пассажирам разрешили летать с ламинированными свидетельствами о рождении

Росавиация: ламинированные свидетельства о рождении действительны для посадки на самолет

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Ламинированные свидетельства о рождении при регистрации на рейсы имеют равную юридическую значимость с неламинированными, сообщили в Росавиации.

В Минюсте ведомству сказали, что в актах гражданского состояния нет норм, запрещающих ламинировать документы, а также указаний о недействительности таких свидетельств.

23 июня Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что ей поступило сообщение туристки с просьбой разъяснить, насколько правомерно ей отказали в посадке на самолет в московском аэропорту Шереметьево при предъявлении ламинированного свидетельства о рождении ребенка. В АТОР отметили, что в последнее время количество подобных отказов участилось.

О такой проблеме сообщала и пресс-служба аэропорта Сочи, предупреждая, что «ламинированное свидетельство о рождении считается недействительным». В случае если документ уже заламинирован, в аэропорту предложили выпустить повторное свидетельство.