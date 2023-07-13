Блинкен и Ван И провели встречу на полях саммита АСЕАН в Джакарте

Блинкен и Ван И провели «откровенные и конструктивные» переговоры

Ван И и Энтони Блинкен (Фото: Dita Alangkara / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с куратором китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И на полях саммита АСЕАН в Джакарте, пишет китайское издание Global Times.

По данным источников Bloomberg в Госдепартаменте, дипломаты поговорили о хакерах, поставках синтетического опиоида фентанила, а также деятельности Китая в военной сфере. Встреча продлилась около полутора часов.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер назвал переговоры Блинкена с Ван И «частью продолжающихся усилий по поддержанию открытых каналов связи для прояснения интересов США по широкому спектру проблем». Он счел обсуждение «откровенным и конструктивным».

Последний раз Блинкен встречался с Ван И в рамках своего июньского визита в Пекин. Ван тогда отметил, что отношения Китая и США зашли в тупик и находятся в критической ситуации. По его мнению, сторонам следует сделать выбор между сотрудничеством и конфликтом. Дипломат предложил Блинкену «глубоко задуматься и работать с Китаем, чтобы совместно урегулировать разногласия и избежать стратегических неожиданностей».

И в Пекине, и в Вашингтоне визит Блинкена оценили положительно, отметив достигнутый прогресс в отношениях.