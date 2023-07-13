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СК возбудил дело после пожара в свердловском селе, где сгорели 40 домов
СК возбудил дело о халатности после пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 домов
После пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели 40 домов, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило региональное управление СК.
Пожар начался 12 июля на базе отдыха в Невьянском городском округе. Потом огонь верхового лесного пожара перешел на деревенские дома.
Сгорели 40 домов, из них в 13 постоянно жили люди. Остальные были дачными домиками. Во время пожара один человек погиб, двое получили ожоги.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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