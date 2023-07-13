«Современник» отменил спектакли из-за болезни Марины Нееловой
В столичном театре «Современник» отменили спектакли с участием Марины Нееловой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дирекцию театра.
«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — сказал представитель дирекции. В театре не стали комментировать информацию о госпитализации.
РБК направил запрос в пресс-службу театра «Современник».
Телеграм-канал Mash сообщил, что 76-летнюю народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии из-за болей в животе. По информации Mash, у нее диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит.
Позже директор московского театра «Современник» Юрий Кравец опроверг ТАСС информацию о госпитализации актрисы. «Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома», — сказал он.
Неелова с 1974 года работает в «Современнике». Она играла в спектаклях «Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Ревизор» и «Шинель» по произведениям Николая Гоголя и другие. В текущем театральном сезоне заявлена в постановках «Собрание сочинений» по Евгению Гришковцу и «203–205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита».
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