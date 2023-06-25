Актриса «Ленкома» Митрошина сломала челюсть в аварии с самокатом

Алёна Митрошина (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Актрисе московского театра «Ленком» им. Марка Захарова Алене Митрошиной предстоит операция после аварии на самокате, сообщил РБК директор театра Марк Варшавер.

«На этом приборе (на самокате. — РБК) ее сбил такой же человек который ехал на электросамокате. У нее сломана челюсть. Она в больнице находится, до среды ей должны сделать операцию. Очень надеемся, что она к новому сезону продолжит работу в театре», — сказал он.

Варшавер уточнил ТАСС, что спектакли, в которых задействована Митрошина, отменять не будут, так как для них есть второй, а иногда и третий состав актеров.

Алена Митрошина родилась в Ростове-на-Дону 28 мая 1996 года. В 2018 году окончила Школу-студию МХАТ (мастерская народного артиста России и заслуженного деятеля искусств Игоря Золотовицкого и актера Сергея Земцова). В том же году была принята в труппу театра «Ленком».

В театре задействована в спектаклях «Юнона и Авось» (Кончита), «Tout payé, или Всё оплачено» (Вирджиния), «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ва-банк», «Шут Балакирев» (Фрейлина), «Поминальная молитва», «Последний поезд» (Рода), «Бег» (Серафима Владимировна Корзухина, турчанка).